Трихолог рассказал, как быстро отрастить волосы

Если за кожей лица принято ухаживать на протяжении всей жизни, кожа головы часто не получает должного внимания. Тем временем ее состояние прямо влияет на рост волос.

© Super.ru

«Воспринимайте кожу головы как продолжение своего лица. Нам необходимо поддерживать кожу головы увлажненной, чтобы она оставалась здоровой, а фолликулы — здоровыми для роста волос», — объяснила трихолог Гретхен Фриз в интервью изданию InStyle.



По мнению дерматологов, хорошо увлажненная кожа головы может уменьшить и предотвратить появление перхоти, зуда и воспалений, способствуя общему оздоровлению кожи.

«Создание благоприятных условий имеет важное значение для роста густых и здоровых волос», — подвела эксперт. Но если увлажнение — путь к роскошной шевелюре, как добиться нужного эффекта?



Фриз рекомендует использовать массажер для кожи головы в процессе мытья волос.

«Массаж кожи головы в душе, когда вы наносите кондиционер на голову, помогает увлажнить кожу головы, а также улучшить кровообращение в волосяных фолликулах», — советует доктор.



Само собой, помочь могут и специализированные средства для ухода за волосами, такие как увлажняющая сыворотка.

Врач также отметила, что вы можете использовать сыворотку для волос или средство для ухода за волосами непосредственно перед принятием душа, чтобы активизировать волосяные фолликулы: оставить его на волосах примерно на 20-30 минут и только затем смывать шампунем. Но если вы испытываете постоянную сухость или раздражение, проконсультируйтесь с дерматологом, чтобы подобрать подходящую процедуру для ухода за кожей головы.