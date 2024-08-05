Макияж для отпуска: как подчеркнуть естественную красоту

Лето — яркое время приключений и новых открытий, встреч с друзьями, пикников и, конечно же, отпусков. Долгожданный отдых — это та самая пора, когда нет желания тратить много времени на макияж, а выглядеть эффектно хочется. Топ-визажист и мастер по прическам Ксения Бохо рассказала, что взять с собой в отпуск, чтобы и место в косметичке сэкономить, и не потерять в качестве своего образа.

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Термотушь для ресниц

Если вы не прибегаете к ламинированию, окрашиванию и наращиванию ресниц в отпуске, то рекомендуем обратить внимание на термотушь, которая не течет, не размазывается, не требует смывания специальными средствами, а снимается с ваших ресниц при помощи теплой воды, по принципу «чулочка».

«Достаточно помочить ресницы именно теплой водой, а затем снять тушь просто пальцами. Во всех других случаях она останется на месте», — рассказывает Ксения.



Кремовый хайлайтер

Это будет супер многофункциональный продукт в отпуске. Помимо своего прямого назначения, подсветки необходимых зон на лице, он может выступать в качестве базы под тени, подсвечивать зону декольте, при смешивании с вашим увлажняющим кремом для тела, выполнять роль так называемых «жидких колготок», выигрышно подсвечивая ваши красивые и загорелые ноги.

Гелевый коричневый карандаш для глаз

С его помощью достаточно прорисовать межресничное пространство и глаз уже будет выглядеть гораздо выразительнее. Если хочется еще яркости, можно растянуть его и прорисовать стрелку.

«Но необходим именно гелевый карандаш, потому что он отлично держится в жаркую и влажную погоду, в отличие от воскового», — акцентирует мастер.



Цветной гель для бровей

Если вы не представляете себя без укладки бровей, то в отпуск достаточно взять именно цветной гель. Он придаст бровям выразительность и фиксацию, не нужно будет брать с собой карандаш или тени.

Многофункциональная палетка для лица

С наполнением из бронзера, румян и сухого хайлайтера. Ей вы сможете сделать абсолютно весь макияж лица.

«Прорисовать всю скульптуру, сделать коррекцию, придать свежести румянами и хайлайтером. Но также и сможете сделать полноценный макияж глаз! При помощи бронзера, прорисуйте орбиталь глаза, а на базу из кремового хайлайтера, нанесите сухой прямо пальцем», — делится Ксения.



Для дополнительной свежести, помимо стандартной схемы нанесения румян, добавьте их немного во внешний уголок складки века.

Матовый консилер

Он замаскирует зону под глазами от синяков и будет отлично держаться на жаре. А еще он просто необходим, если из-за солнца или необычного климата у вас появятся высыпания.

Масло-блеск для губ с сочным оттенком

Сочетает в себе и уходовые свойства масла и цвет блеска. Его будет достаточно для создания важного акцента на губах, что очень красиво смотрится в отпуске.

Скошенная натуральная кисть среднего размера

Вы не поверите, но эта единственная кисть, которая вам потребуется в отпуске.

«Ею вы нанесете и бронзер, и румяна, и хайлайтер, и даже ее острой стороной сможете растушевать складку века. Она невероятно многофункциональная», — говорит эксперт.



Используя эти продукты и приемы, вы будете одинаково уверенно чувствовать себя как во время вечернего выхода на ужин, так и на пляже, если вы предпочитаете пользоваться макияжем.