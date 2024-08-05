Стилист дал совет по выбору купальников для женщин с лишним весом

Стилистка Марина Каменская назвала россиянкам с пышными формами подходящие модели купальников. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

© Lenta.ru

Так, обладательницам широких бедер следует выбирать фасоны, которые акцентируют внимание на верхней части туловища — в том числе с помощью ярких или светлых оттенков, воланов и крупных деталей. В свою очередь, женщинам с узкими бедрами и большой грудью подойдут изделия, подчеркивающие низ. Например, бикини с черным топом и яркими трусами.

При этом россиянкам с выпирающим животом предпочтительно носить слитные купальники с диагональными линиями и узорами, а также с «перекрутами» в районе талии.

«Открывайте декольте, делайте акцент на этом. Так вы уравняете образ и облегчите силуэт», — добавила собеседница издания.



В июле бьюти-блогер, фэшн-эксперт и телеведущая Рия Горбунова назвала россиянкам с пышными формами модную одежду на лето 2024 года.