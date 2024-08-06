Стилист назвал бюджетные холщовые сумки трендом лета

Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал трендом бюджетные холщовые сумки.

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Стилист заявил, что хлопковые шоперы с яркими надписями или рисунками являются самыми актуальными сумками летнего сезона. Александр Рогов отметил, что такой аксессуар «добавляет любому образу легкой небрежности и французского шика». По мнению эксперта, носить хлопковые сумки можно не только на пляж или в магазин за продуктами.

«Найти такие шоперы можно в не самых очевидных местах: сувенирном или книжном магазине, на рынке, в локальных ресторанчиках, а также в любимых кофейнях», — рассказал стилист.

Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В июле ведущий «Модного приговора» высмеял образ Леди Гаги. Александр Рогов опубликовал фото, на которых американская певица позировала в белом рваном платье с инопланетными элементами, а Катя IOWA — в синем комбинезоне с топом.