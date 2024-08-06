Эксперт объяснила, как ухаживать за наращенными волосами в отпуске

Наращенные волосы не требуют сложного ухода во время отдыха, однако, чтобы сохранить их объем и красоту, необходимо соблюдать несколько важных правил. Об этом рассказала специалист по наращиванию волос Наталья Репина.

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По ее словам, при любом виде наращивания важно помнить, что пряди боятся спутанности, а крепления, на которых они держатся, — влаги.

Если девушка в отпуске планирует нырять, заниматься серфингом, то необходимо перед этим зафиксировать волосы по длине любым привычным способом: пучок, косичка или хвост. Иначе они сильно спутаются.

Также надо стараться не ходить с влажной головой и вовремя ее сушить. Ежедневно нужно смывать соль с волос при купании в море. Кроме того, полезно использовать питательные маски, передает «Москва 24».

С возрастом потребности организма меняются, это важно учитывать при уходе за волосами. О том, как часто надо мыть волосы в разном возрасте, рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.