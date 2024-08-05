Как и с чем носить носки: десять идей с самой необходимой вещью сезона

За последние несколько сезонов такой прозаичный предмет гардероба, как носки, превратился в настоящий мастхэв. Стилисты и дизайнеры твердят в один голос: грамотно подобранные носки способны не только дополнить образ, но и сделать его. И ключевое слово здесь — грамотно, потому что обращаться с носками нужно с умом. Рассказываем, как, и вдохновляемся фотографиями инфлюенсеров.

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Какой материал лучше

Хлопок — всему голова. Но пока на улице лето, не стоит списывать со счетов капрон, который особенно выигрышно смотрится в гольфовом исполнении. Что касается фактурности, то в текущем сезоне многие отдают предпочтение моделям в рубчик.

Какой цвет выбрать

Летом на первый план вышли универсальные белые носочки. Как альтернатива — зачастую околоспортивная — белые с полосками или с надписями. Но и без ярких акцентов никуда. В качестве фэшн-трюка подбирайте носки под цвет сумки или другого аксессуара, а также в тон с обувью (такой прием визуально удлиняет ноги). Варианты с рисунками тоже как нельзя кстати, особенно романтические цветочки, которые отражают трендовые cottage core и coquette core.

Какая длина должна быть

Короткие носки пока придется отложить в дальний ящик. Выбираем удлиненные варианты — и тут вы вольны натянуть их до середины икры либо приспустить в гармошку. А как насчет подружиться с гольфами? Не стоит думать, что они являются верными спутниками исключительно преппи-эстетики: однотонные пары сдержанных оттенков легко впишутся и в деловой стиль. Важный момент: гольфы до колена придают ногам массивность, это нужно учитывать в зависимости от фигуры.

С какой обувью носить

Туфли с носками — запрещается запрещать: хочется верить, что за последний год с этой мыслью свыклись если не все, то очень многие. Соседство носочков с балетками или «Мэри Джейн» уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. А потому не стесняемся сочетать носки и с более утонченными «особами» вроде остроносых лодочек и мюлей на шпильке. Впрочем, it-girls даже с таби и сандалиями носят носки. Ну и в погоне за трендами постарайтесь не обидеть такую давно привыкшую к носкам обувь, как кроссовки, кеды и лоферы.

С какой одеждой сочетать

На первый взгляд кажется, что носки наиболее уместны в компании с короткими изделиями — с теми же пижамными шортами, юбками-плиссе, платьями-футболками. Как бы то ни было, миди-юбка (например, трендовая прозрачная) или платье в бельевом стиле тоже весьма благосклонны к носкам. Не говоря уже про джинсы и брюки. Ну и излюбленный прием модниц — натянуть спортивные носочки поверх леггинсов. Однако здесь стоит обратить внимание на собственный рост: невысоким девушкам такая стилизация может слишком сильно укоротить ноги.

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© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

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