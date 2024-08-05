Как длительное сидение влияет на ягодицы

Офисное кресло и сидячая работа, по словам людей в TikTok, могут навредить ягодицам. Но так ли это на самом деле?

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Длительное сидение и правда может сказаться на состоянии ягодиц. Эти мышцы могут в результате сильно ослабнуть, потерять мышечную массу.

При сидячем образе жизни некоторые мышцы в теле просто не работают. Со временем это может привести к их ослаблению. Ослабленные мышцы также могут быть инфильтрированы жировой тканью, из-за чего они станут менее упругими.

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Чрезмерное сидение может привести к изменению внешнего вида мышц. В результате попа станет плоской или очень мягкой, мясистой (если мышцы будут заменены жиром).

Напрямую длительное сидение обычно не вредит ягодицам. Однако это может со временем привести к проблемам со здоровьем, включая перенапряжение других мышц бедра и спины. Но хорошая новость заключается в том, что среднестатистический человек каждые несколько минут обычно переносит вес с ягодиц на другие части тела, то есть меняет положение тела.