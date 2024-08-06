Брюки Пугачевой неактуальны: стилист раскрыла промахи звезд

Певица Алла Пугачева недавно сфотографировалась с актером Данилой Козловским. На снимке Примадонна была в узких кожаных штанах. NEWS.ru поинтересовался у стилиста и основателя сервиса Style Box Ольги Ким, насколько идет образ Пугачевой и правильно ли одеваются другие звезды после 70 лет.

Что не так с брюками Пугачевой

По мнению Ким, сейчас Алла Пугачева одевается стильно и современно. Стилист считает, что ее образы подобраны более грамотно, чем 15 лет назад, когда фигура певицы была другой и она носила балахоны.

«Она прекрасно выглядит, у нее стройная фигурка. Открывает ноги. Образ с шортами очень эффектный», — говорит Ким.

Также она отметила, что Примадонна следит за трендами, и, например, по мнению стилиста, она красиво сочетает украшения.

«Там было крупное фото, где украшения очень хорошо подобраны и делают правильный акцент», — добавила стилист.

Однако образ Пугачевой, в котором она запечатлена с Данилой Козловским, не понравился стилисту. В частности, Ким назвала кожаные брюки певицы неактуальными.

«Я бы их заменила. Если бы фото было сделано семь лет назад, этот образ можно было бы назвать актуальным. Сейчас же такие брюки стоит заменить на леггинсы и носить, например, с удлиненным свитером», — заметила стилист.

Цветы на голове Лаймы Вайкуле

По мнению Ким, образы певицы Лаймы Вайкуле всегда отличались эффектностью.

«Ее стиль можно охарактеризовать как слегка маскулинный. Пиджаки у нее всегда были в фаворе. Мне нравится ее образ в пиджаке с плиссировкой», — считает стилист.

Во время фестиваля в Юрмале Вайкуле вышла в свет с цветами на голове. Стилист назвала этот образ спорным.

«Мне с детства нравился ее стиль. Она икона стиля», — призналась Ольга.

Ким заметила, что Татьяне Васильевой очень подходят два стиля: оверсайз и бохо. Особенно стилисту понравился отпускной образ актрисы. На фото Васильева позировала на перроне с повязанным на голову платком.

«Сочетание брюк и широкой льняной рубашки очень комфортное. Фишка образа — в платке, который является элементом бохо-стиля», — заметила Ольга.

При этом стилист критично восприняла look звезды с джинсами скинни и белым свитером.

«Такие джинсы скинни с потертостями сейчас неактуальны. Они упрощают. Я бы их заменила либо на джинсы-бойфренды, либо на широкие. Свитер с косами я бы тоже взяла на размер больше, хочется сделать более свободную посадку», — добавила Ким.

Почему стилист не рекомендует носить Газманову рваные джинсы

Ольга называла фирменный стиль певца Олега Газманова образом «простого парня». Ким оценила его белый наряд с фотосессии в поле.

«Мне понравилось, что он не боится носить светлое, хотя я знаю, что многие скептически к этому относятся», — считает Ким.

Также Ольга похвалила черно-белый образ артиста с кожаной курткой. Стилист назвала его «эффектно строгим».

Ким раскритиковала образ, в котором Газманов запечатлен у руля яхты. Фотография была опубликована артистом во «ВКонтакте» 28 июля.

«Облегающие рваные джинсы, которые уже вышли из моды. Этот образ совсем не актуальный», — считает Ольга.

Стилист порекомендовала Газманову добавить в образ многослойности.

«То есть это может быть футболка и клетчатая рубашка либо какая-то майка и однотонная рубашка. Можно ввести принты, например тай-дай. Можно было бы заменить джинсы на брюки карго, джоггеры или джинсы с линялым эффектом. Газманову подошли бы массивные украшения, например цепи или кожаные браслеты», — добавила Ольга.

Вещи каких цветов лучше выбросить Ирине Понаровской

Стилист оценила стрижку певицы Ирины Понаровской и ее образ total black с церемонии вручения премии Fashion People Awards. Ольга назвала этот look хорошим вариантом для полувечернего выхода. Также стилисту понравился другой образ артистки, созданный из черных вещей.

«Он экстравагантный за счет головного убора и очень стильный за счет лаконичности», — добавила Ким.

На съемках YouTube-шоу «ОК на связи!» Понаровская появилась с трендовым, по мнению стилиста, элементом — крупным цветком.

«Когда женщины в возрасте носят легкий оверсайз, получается, что они как бы следят за трендом и используют его. Это выглядит интересно и очень современно», — добавила Ким.

Стилисту также понравился образ певицы в синем костюме с крестами.

«Он очень хороший, монохромный. Красивая обувь с длинным вытянутым носиком. Интересно смотрится декоративный элемент», — считает Ким.

Стилист раскритиковала лишь два образа певицы. Она предложила артистке заменить гипюровый черный жакет на что-то «более интересное». Также Ким не понравился look певицы в фиолетовом наряде.

«Я не понимаю, это платье, наверное, да? Людям в возрасте гипюровые наряды могут придавать лишних лет», — закончила Ольга.

Стилист посоветовала Ирине отказаться от мрачных цветов в гардеробе.

«Речь идет не о черных, а о баклажановых, бордовых, коричневых цветах. Они прибавляют возраста. Особенно в сочетании с гипюром, например», — сказала Ольга.

Также Ким добавила, что Понаровской особенно подходят футуристичные образы и элегантная современная классика.

Валерий Леонтьев любит сетки

По наблюдениям Ольги, певец продолжает одеваться в стиле сексуального эпатажного героя-любовника.

«Он вносит в образы эпатажные элементы. Это и очень глубокие оголенные декольте. Он практически всегда в образах носит какие-то шейные украшения, какие-то амулеты и цепи. И даже когда их много, для ДНК его стиля это выглядит очень органично», — считает Ольга.

Ким оценила концертный образ Леонтьева с пиджаком и кофтой-сеткой. Она назвала такое сочетание классным приемом.

«У него открытая грудь, и при этом он надел майку или лонгслив с сеткой. То есть получается, что он вроде как и эпатажный, и полуобнаженный, но при этом грудь и талия прикрыты. Образ сохранился, но при этом это более целомудренно, чем если бы просто голый торс», — добавила стилист.

По ее мнению, look артиста с золотым галстуком очень строгий и сдержанный, а с рубашкой в клетку — трендовый.

«Классно, что он не боится принтов. И то, что он сохраняет свое тело в такой прекрасной форме, вызывает большое уважение», — считает Ким.

Образ артиста с синим галстуком на голое тело не понравился стилисту.

«Галстук смотрится одиноко, он не вписывается в образ. Я бы его заменила на какие-то украшения», — предложила Ким.

Что следует добавить Евгению Петросяну в гардероб

По мнению Ольги, Петросян одевается ярко, смело, но при этом не по-стариковски. Как пример стилист привела образ юмориста в синем костюме и розовой рубашке. Ким назвала это нетривиальным сочетанием. Также, по ее мнению, Петросян не боится экспериментировать с принтами.

«В этом как раз есть некая такая игра, ирония. И мне это очень импонирует, потому что принты сочетаются очень классно», — добавила стилист.

Ольга отметила образ Петросяна с фестиваля циркового искусства «Идол», где он был одет в пиджак в клетку, галстук с мышами и белую рубашку.

«Очень крутое сочетание», — заметила Ким.

Кроме того, стилист похвалила наряд юмориста в клетчатых брюках и зеленом галстуке.

«Здесь брюки укорочены, образ уходит в ретростиль, я бы сказала. Но мне это нравится», — закончила Ольга.

Стилист предложила Петросяну добавить в гардероб интересные оправы для очков или, например, цветные носки.