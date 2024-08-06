Популярная 59-летняя актриса поделилась откровенным видео

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

59-летняя звезда «Остина Пауэрса» приняла участие в рекламной кампании косметического бренда Clinique. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини желтого цвета, состоящем из бюстгальтера и оголяющих ягодицы стрингов. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками и распустила волосы.

© Соцсети

Ранее в июле Элизабет Херли снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Тогда актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в облегающем вязаном платье с многочисленными вырезами.