Рианна появилась на фестивале с камнями на теле вместо наряда

Популярная певица Рианна появилась в откровенном наряде на фестивале Crop Over, посвященном празднику урожая на Барбадосе. Снимки публикует Page Six.

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Исполнительница, которая ежегодно посещает упомянутое мероприятие, на этот раз предстала перед публикой с приклеенными на тело камнями вместо одежды. Блестящие камни имитировали облегающий комбинезон, при этом образ Рианны дополнили разноцветные крылья из перьев и массивная корона.

Знаменитость не уточнила, кто создал для нее наряд для фестиваля.

В июле Рианна подняла юбку и обнажила ягодицы на улице. Певица прошлась перед камерой в плиссированной мини-юбке бренда Miu Miu и голубой оверсайз-рубашке.