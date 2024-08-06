Появились кадры последствий нападения ДРГ на Курскую область

Появилось видео последствий обстрела города Суджа в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».

Город попал под обстрел этой ночью. На видео показаны поврежденные дома и автомобили. На фоне слышна сирена тревоги.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в результате обстрела города трое детей получили ранения, а всего пострадали пять человек. Их доставили в Суджанскую районную больницу, где пострадавшим оказывается медицинская помощь.

При обстреле также были сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка, добавил Смирнов.

Также утром 6 августа мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на нескольких улицах города.

Он отметил, что значительных повреждений зданий и сооружений не обнаружили, однако на территории поликлиники на улице Дзержинского нашли небольшие посторонние предметы, похожие на осколки беспилотника. Также обломки дронов повредили автомобиль на улице Павлуновского. Части беспилотников нашли на улицах Чехова и Щемиловка.