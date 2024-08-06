Названа самая популярная пластическая операция

Ринопластика, или коррекция носа, является самой популярной пластической операцией, рассказал NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Он отметил, что в тренде также липосакция, липофилинг и абдоминопластика.

Ринопластика — самая популярная операция. Красивый нос — это не только эстетика, но и уверенность в себе. Он определяет черты лица и должен гармонировать с его пропорциями. К тому же, ринопластика может исправить проблемы с дыханием, которые нередко возникают из-за искривленной носовой перегородки. Такая проблема встречается у 9 из 10 пациентов, — заявил Алексанян.

По его словам, липосакция, липофилинг и абдоминопластика остаются популярными из-за стремления пациентов к идеальным пропорциям и желания избавиться от лишнего веса, который не поддается коррекции диетой и физическими упражнениями. Хирург добавил, что эти операции абсолютно безопасны.

Анти-эйдж операции также всегда вне трендов и моды. Это продление молодости и, как следствие, любовь к отражению, уверенность. Блефаропластика, фейслифтинг, контурная пластика позволяют вернуть молодость и свежесть коже, которая с возрастом теряет эластичность. Морщины и провисания способны испортить даже самые красивые черты лица, — пояснил врач.

Ранее пластический хирург Владислав Григорянц рассказал о способе омолодить руки. По его словам, существует два вида процедур, которые помогут сделать эту часть тела более привлекательной. Речь идет о липофилинге и введении филлеров из гиалуроновой кислоты.