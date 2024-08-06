Хмельницкая удивила поклонников снимками в короткой юбке

Известная российская актриса Алена Хмельницкая опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) новые фотографии. 53-летняя звезда предстала на снимках в короткой юбке и удивила поклонников внешностью.

Фолловеры наперебой начали отмечать, что Хмельницкая выглядит очень хорошо, называли ее «потрясающей» и «суперженщиной». Многие также подчеркнули, что у звезды сериалов «Сердца трех» и «Преступление» очень красивая фигура и длинные ноги.

Фотографиями Хмельницкая напомнила о сериале «Мокрые майки», который вышел в прошлом месяце. Также в картине задействованы Мария Горбань, Ирина Темичева и Маруся Климова.

Ранее экс-участница группы «Фабрика» 41-летняя певица Сати Казанова рассекретила пол будущего ребенка. Певица ждет девочку. Казанова отметила, что не стала придумывать имя дочери заранее и даст его только после ее рождения. Она также добавила, что ее муж «максимально растерян».

До этого поклонники назвали альфонсом и «мутным типом» нового возлюбленного телеведущей Ксении Бородиной. Им оказался блогер Николай Сердюков. Ранее молодой человек принимал участие в шоу «Последний герой», где и завязался роман.