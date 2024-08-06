Пять стильных летних образов для офиса

Вместе с российским брендом KAPSULA, созданным еще в 2013 году, мы выбрали пять актуальных образов. Философия бренда вдохновлена современным образом жизни, где комфорт и стиль неотъемлемые части нашей повседневности

Костюм из денима

Деним — это материал, который остается неизменным фаворитом в моде, пройдя путь от рабочей одежды до модных подиумов. Он всегда актуален и удобен, базовые вещи из денима необходимы для формирования модной капсулы. Жилет и стильные брюки – отличный вариант офисного стиля.

Платье из замши

Август нас не очень-то радует теплом. А потому надо рассматривать наряды и из более плотных материалов, например, из замши. Секрет успеха замши в её универсальности и элегантности. Замшевая вещь мгновенно добавляет шика любому образу, превращая повседневный наряд в модное заявление. Этот благородный материал легко сочетается с другими модными текстурами, такими как кожа и деним.

Льняной костюм

А вот летний маст-хэв для жарких дней, конечно, же брюки и жилет изо льна. А также льняные платья, рубашки- все это есть в льняной коллекции KAPSULA . Небрежная элегантность льняных изделий покорит сердце: этот материал шикарно смотрится даже с легкой помятостью. А в черном цвете лен особенно благороден.

Платье из трикотажа

Премиальный трикотаж является символом изысканности и элегантности, который дарит неповторимое чувство комфорта. Благодаря использованию высококачественных материалов и утонченной технологии производства, трикотажные изделия класса люкс становятся не просто одеждой, а настоящим наслаждением для кожи. Посмотрите, на Роузи Хантингтон-Уайтли. Она носит трикотажные платья в сочетании с сапогами-трубами и это очень стильно!

Укороченный жакет и юбка карандаш

Кому надоела массивная одежда классического кроя, может показаться интересной облегченная версия укороченного жакета, который сейчас находится в тренде. Короткие пиджаки выгодно подчеркивают талию, делая фигуру более женственной, особенно если вы наденете юбку карандаш.