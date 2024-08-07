Возлюбленная Тимати снялась с полуобнаженной грудью

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Манекенщица поделилась видео, на котором предстала в облегающем боди белого цвета. Во время съемки она расстегнула пуговицы и продемонстрировала на камеру полуобнаженную грудь.

© Соцсети

Поклонники оценили внешний вид избранницы музыканта в комментариях под постом.

«Шикарная», «Какая вы красивая», «Впечатляет!», «Невероятно», «Идеальная фигура», — высказывались они.

Ранее Валентина Иванова похвасталась телом в купальнике.