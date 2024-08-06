Лайфхак, как придать объем даже тонким волосам: видео
Многие обладательницы тонких прямых волос сталкиваются с проблемой – объем на их волосах держится совсем недолго. Однако блогер julya_bay поделилась простым, но эффективным лайфхаком, который поможет сохранить объем даже на тонких и прямых волосах.
Отделите часть волос и закрепите ее наверху с помощью крабика. На волосы нанесите лак для волос, уделяя особое внимание прикорневой зоне. После чего возьмите фен и тщательно прогрейте корни волос.
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Этот простой трюк позволяет создать «подушку» из приподнятых у корней волос, которая и обеспечивает стойкий объем. Лак фиксирует волосы в приподнятом состоянии, а тепло от фена помогает закрепить эффект.