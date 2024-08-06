Наталья Подольская раскрыла рецепт похудения

Наталья Подольская раскрыла секрет хорошей фигуры. В свои 42 года певица уделяет большое внимание завтракам, позволяя обычно есть во время этих трапез все, что угодно. В остальное время она прибегает к самоограничениям.

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- Когда мне нужно прийти в форму, я прибегаю к двум способам: либо соблюдаю пост, если он идет в это время, либо стараюсь вечером есть не поздно, вместе с детьми – они ужинают в 19.00. Если я не дома, тоже стараюсь не наедаться, несмотря на усталость после концерта, репетиции или съемок программы, - рассказала Наталья Подольская Lady.mail.ru.

Недавно у певицы вышла новинка «Папина дочка», и она признается, что у нее были непростые, но трогательные отношения с отцом:

- Он растил нас, детей, в строгости, приучал к труду и учебе. Мне и сестре Юлианне он давал задание заучивать наизусть огромные фрагменты из «Евгения Онегина» и потом проверял, насколько тщательно мы подготовились. Папа учил нас, что учеба всегда должна быть на первом месте. Поэтому я, пойдя по его стопам, поступила на юрфак и с отличием окончила Белорусский институт правоведения. Это мне, кстати, очень помогает в работе.

Сын Артем бывает груб с Натальей Подольской, однако она старается сглаживать острые углы: