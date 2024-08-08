Эротические фото Нюши в колготках и меховой шапке рассмешили поклонников

Певица Нюша (Анна Шурочкина) опубликовала снимки в колготках и меховой шапке и рассмешила поклонников. Под постом с кадрами эротической фотосессии в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фолловеры пошутили, что муж после развода забрал у нее все, в том числе белье.

Одержима аксессуарами, — коротко подписала певица кадры.

Поклонники написали, что Нюша могла бы и не надевать колготки и трусы.

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«Вообще-то, шубу не на голове носят», «Была у меня подобная шубейка, так стилизовать я ее не додумалась».

Некоторые поинтересовались, для чего такая откровенная фотосессия матери двоих детей. Кто-то отметил, что в связи с разводом Нюша выглядит несчастной и неудачный брак сломал ее.

Ранее стало известно, что дети Нюши и бизнесмена Игоря Сивова будут жить в Дубае после развода. Пара изначально достигла соглашения по всем вопросам, включая имущественные и касающиеся воспитания детей.

Недавно супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые показала фигуру после вторых родов. Она опубликовала серию снимков с отдыха в Сочи, на одном из которых она позирует в купальнике. Известно, что девочка Матильда родилась в 2023 году. Петросян и Брухунова также воспитывают сына Вагана. Он появился на свет в марте 2020 года.