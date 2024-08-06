С чем носить пижамные брюки летом: пять стильных вариантов

Пижамные брюки - один из главных трендов лета 2024 года. Эти комфортные и стильные штаны можно сочетать с различными предметами гардероба, создавая модные и оригинальные образы. В этой статье мы рассмотрим 5 стильных вариантов, как носить пижамные брюки этим летом.

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Вариант 1. Пижамные брюки + Топ на бретелях

Одно из самых популярных сочетаний - это пижамные брюки с топом на тонких бретелях. Такой образ выглядит стильно, женственно и при этом очень комфортно. Выбирайте топ в тон брюкам или контрастного цвета, чтобы создать яркий акцент. Дополните образ босоножками на каблуке или плоской подошве в зависимости от вашего стиля.

Вариант 2. Пижамные брюки + Рубашка

Рубашка - отличный вариант для создания более строгого и элегантного образа с пижамными брюками. Длинную рубашку заправьте внутрь брюк или носите навыпуск, подвернув рукава, но особенно стильно такое сочетание будет выглядеть с укороченной. Главное - выбирайте рубашку из легких, воздушных тканей, чтобы образ не выглядел слишком официально. Дополните образ лоферами или слипонами.

Вариант 3. Пижамные брюки + Пиджак

Пижамные брюки будут здорово выглядеть со строгим пиджаком. Последний лучше всего выбирать оверсайз-кроя: такой хорошо сядет на любую фигуру. Под пиджак можно надеть базовую майку-алкоголичку, футболку или даже лаконичное бра — смотря, что вам больше по вкусу. Осталось только дополнить лук удобной обувью и украшениями: модной подвеской на шнурке и массивными сережками.

Вариант 4. Пижамные брюки + Свободная футболка

Свободная футболка - отличный вариант для создания расслабленного и непринужденного образа с пижамными брюками. Можно заправить футболку внутрь брюк или носить навыпуск. Дополните образ кроссовками или слипонами.

Вариант 5. Пижамные брюки + Костюмный жилет

Вместо пиджака можно сделать ставку и на строгий жилет. Он может быть как классическим, так и удлиненным в стиле 90-х — все зависит от ваших предпочтений. Его можно носить на голое тело или надевать поверх футболки, лонгслива или рубашки. Еще в прохладную погоду жилет можно комбинировать с объемным кардиганом или жакетом. Последние детали — элегантные балетки и модные украшения. Например, здорово подойдет трендовое сейчас ожерелье с крупными бусинами.

Помните, что при выборе верха важно учитывать длину пижамных брюк. Если брюки длинные, выбирайте более короткие топы, чтобы не выглядеть громоздко. Если брюки укороченные, можно сочетать их с более длинными топами.

Пижамные брюки - это универсальная вещь, которую можно носить не только дома, но и на улице. Главное - правильно подобрать верх и аксессуары. Экспериментируйте, создавайте свои образы и будьте стильными этим летом!