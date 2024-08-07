Блейк Лайвли в образе шпионки снялась на обложке с Хью Джекманом

Голливудская актриса Блейк Лайвли и актер Хью Джекман снялись для обложки Vogue. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Блейк Лайвли позировала в черном платье с глубоким декольте. Ей также сделали ретро укладку с объемом у корней и вечерний макияж с шиммером. На других фото она примерила образ шпионки, которая закрутила роман с Хью Джекманом. Режиссером съемки выступил Баз Лурман. Обложка была вдохновлена фильмом «Поймать вора» Альфреда Хичкока.

Накануне актриса вышла на публику в красном топе и кожаных джинсах с имитацией сапог. Волосы она распустила и сделала локоны. Ей также сделали вечерний макияж.

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. У них родился сын, которого они назвали Олин. После рождения малыша актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы. Недавно стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Гослинг отказались от нянь.

Ранее Блейк Лайвли вышла в свет в культовом платье Бритни Спирс.