Модель Анастасия Толстая снялась в откровенном купальнике

Модель Анастасия Толстая показала фигуру в откровенном ярком купальнике с вырезами на груди. Она снялась в ванной на мальдивской вилле и опубликовала кадры в соцсетях.

© Социальные сети

Блогер замужем за племянником певца Дмитрия Маликова, которого назвали в его честь. У пары есть общий ребенок — пятилетняя девочка Мирослава.

© Социальные сети

Супруги не афишировали свои отношения и год скрывали пополнение в семье. Об этом стало известно, когда модель решила рассказать в личном блоге о похудении после родов. Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что у нее появилась дочь. По словам Толстой, она старалась быстро привести себя в форму, поэтому соблюдала диету, много двигалась и возобновила занятия спортом, как только разрешил врач.

Свекровь модели, солистка «Новых Самоцветов» Инна Маликова, отмечала в интервью, что у нее сложились теплые отношения с невесткой. По словам певицы, когда она впервые увидела Анастасию, то сразу почувствовала симпатию к ней. Артистка считает, что сын встретил достойную девушку, которая очень ему подходит по многим составляющим счастливого брака.