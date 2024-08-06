С чем носить белые кеды мужчине и женщине: девять стильных сочетаний

Советы по выбору и готовые луки для любого гардеробного повода.

© unsplash

«Белые кеды востребованы и популярны уже много лет как у женщин, так и мужчин. Этому есть простое объяснение. Белые кеды — универсальная и удобная обувь. За счёт своей лаконичности они сочетаются с огромным количеством вещей, причём стилистика образа может быть абсолютно разной — от спортивной до деловой», — Мария Игонина, стилист.

Как выбрать кеды?

Белый цвет является нейтральным, поэтому стилизуется с любыми оттенками. Подойдут как яркие и сочные, так и спокойные (приглушённые). Удобством кеды также превосходят многие другие модели обуви.

В выборе ошибиться довольно сложно, потому что сейчас актуальны различные варианты. Например, кожаные белые кеды на шнуровке без дополнительных деталей станут идеальной основой ваших образов. Такую модель советую выбирать тем, кто любит минимализм и простоту.

Текстильные белые кеды станут отличным летним вариантом и так же, как и кожаные, подойдут к большинству образов. А если вы любите более смелые решения, то предпочтение стоит отдать моделям с декоративными элементами или с сочетанием различных фактур.

Другой вариант – кеды с многослойной подошвой. Выбирайте ту модель, которая наилучшим образом отражает ваш индивидуальный стиль. Это базовая рекомендация.

Как стилизовать кеды?

Если вы уже определились с моделью, то давайте разберём подробнее, с чем носить белые кеды. Рассмотрим идеи для мужчин и женщин. Надо сказать, что сегодня они очень часто идентичны.

Образы в стиле кэжуал

Чтобы составить повседневный образ, комбинируйте кеды с голубыми джинсами, футболкой, лонгсливом или свитшотом. Это универсальный вариант. Он подойдёт как женщинам, так и мужчинам. Чтобы образ не выглядел совсем скучно, добавляйте аксессуары. Например, кепки, очки, сумки. Накиньте на плечи свитшот или подвяжите на талии рубашку.

Ещё образ с джинсами и футболкой можно сделать более деловым, если добавить к нему пиджак. В таком аутфите можно и пойти на работу, и гулять по городу, и даже на свидании он будет уместен.

Ещё одно базовое сочетание, которое подойдёт и женщинам, и мужчинам — это шорты, рубашка и кеды. Однако тут важно учесть один нюанс. В городском образе старайтесь избегать слишком коротких шорт. Лучше рассматривать удлинённые варианты или бермуды. Рубашку можно взять хлопковую или льняную, чтобы в жаркую погоду вы чувствовали себя комфортно. И, конечно, не забывайте добавлять аксессуары в свой образ.

Классические белые кеды идеально впишутся в актуальную этим летом теннисную эстетику. Они прекрасно сочетаются с платьями и юбками. В таком образе вы точно будете ловить восхищённые взгляды. Комбинируйте кеды на платформе с плиссированными юбками и футболками-поло.

Tennis core пришёл к нам на смену old money. Но он также ассоциируется у нас с «тихой роскошью» и высшим слоем общества. Вдохновиться этой стилистикой можно, посмотрев архивные фото известных теннисисток. Так вы найдёте много крутых примеров.

Мужчины также могут не побояться и воплотить «теннисный» лук. Для этого понадобятся футболка поло, лаконичные хлопковые брюки с посадкой на талии или шорты. Если всё это будет белым, то сложится идеальная картинка.

Образы в деловом стиле

С повседневными образами мы разобрались, давайте теперь рассмотрим, как можно вписать белые кеды в деловой аутфит. Изначально кажется, что они просто несовместимы с этим стилем. Многие привыкли сочетать его с туфлями на каблуках или классической обувью. Но как раз на таком противоречии и возникает стильный и интересный лук. Комбинируя на первый взгляд несочетаемые вещи, мы придаём изюминку нашему образу.

Сочетаются с белыми кедами деловые костюмы. При этом они могут быть абсолютно любого цвета. Главное — помнить об актуальности кроя. Чтобы образ выглядел современно, брюки и пиджак не должны полностью обтягивать фигуру. Отдавайте предпочтение прямым или оверсайз силуэтам.

В мужском гардеробе комбинация делового костюма и белых кед — это мастхэв. Подобный тандем выглядит более неформально. Разумеется, он возможен только в том случае, если позволяет дресс-код.

В женском гардеробе сочетание деловой одежды и кед также будет смотреться весьма уместно и актуально, особенно если в нём есть костюм-тройка. То есть брюки, пиджак и жилет. Они могут быть выполнены из костюмной ткани или льна. Цвет подбираем исходя из своих предпочтений.

Если для костюма стало слишком жарко, то сочетайте белые кеды с брюками и рубашками. Придерживайтесь делового стиля при выборе одежды. Помните, что за спортивный стиль у нас отвечают кеды. Не пытайтесь совместить в вашем образе вещи в разной стилистике. Сочетания двух более чем достаточно. Если вы всё сделали правильно, то ваш образ будет стильным, комфортным и уместным для работы.

Образы в спортивном стиле

Теперь предлагаю посмотреть, как стильно можно сочетать белые кеды в спортивных образах. Здесь всё достаточно просто, но нужно учесть некоторые детали. В мужских аутфитах стильно будут смотреться спортивные брюки прямого кроя или джоггеры в сочетании с худи или свитшотами. Актуальны будут также толстовки с эмблемами и надписями.

В спортивных образах отлично сработает такой приём, как многослойность: под свитшот/худи надевайте футболку, но так, чтобы низ футболки выглядывал из-под свитшота/худи.

Создать современный и стильный женский образ в спортивной эстетике также можно. Давайте вспомним хотя бы принцессу Диану: велосипедки, свитшот и белые кеды. Такое сочетание будет максимально комфортным и современным. Велосипедки можно заменить на актуальные сейчас капри, а свитшот — на спортивный топ и толстовку.

Трендовая комбинация – это белые кеды и платье в пол на тонких бретелях. К такому образу можно добавить кожаную куртку или бомбер. Образ будет выглядеть сексуально и очень стильно. Платье может быть как с разрезом, так и без. Главное здесь – это длина и обтягивающий силуэт. Берите такое сочетание на заметку и притягивайте к себе восхищённые взгляды.

Если применить немного фантазии, можно составить ещё с десяток стильных аутфитов, в которые идеально впишутся белые кеды. С полной уверенностью можно сказать, что это база, которая никогда не выйдет из моды и должна быть в каждом гардеробе.