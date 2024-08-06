Семь цветных подводок для ярких стрелок

Если надоели обычные черные стрелки, смело меняйте привычный лайнер на цветную подводку. Розовый, синий, зеленый — собрали 7 классных вариантов для хулиганского макияжа глаз.

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Цветная подводка, 3INA

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Тонкие матовые стрелки с оттенками на любой вкус. За аккуратные линии отвечает фетровая подводка с подвижным кончиком, за комфорт — стойкая формула, которая не пересушивает кожу.

Жидкая подводка Good Vibes, SHU

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Подводка с гибким силиконовым аппликатором рисует аккуратные линии, поэтому ей подвластны и классические стрелки, и необычные узоры. Оттенок ложится ровным слоем и сохраняет насыщенность в течение дня.

Подводка Vamp!, PUPA Milano

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Водостойкая и пигментированная подводка с переливающимся финишем. Линии получаются четкими с первого нанесения, быстро сохнут и не осыпаются.

Сияющий маркер для глаз, Funky Monkey

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Кроме яркой палитры, у подводки в наличии бриллиантовый шиммер. Аппликатором в форме кисточки можно нарисовать стрелки любой сложности или нанести продукт на все подвижное веко на манер сияющих теней.

Подводка Aqua Resist, Make Up For Ever

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Разнообразная палитра с вариативным финишем: матовым, сияющим или металлическим. Острый кончик кисточки «чертит» ультратонкие насыщенные стрелки, которые не трескаются и не осыпаются.

Гелевая подводка, Inglot

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Гелевая подводка с пластичной формулой, которая подойдет и для стрелок, и для растушевки под смоки айс. Продукт фиксируется на веке за пару минут и смывается средством для снятия водостойкого макияжа.

Подводка-маркер Ultimate Pen, KIKO Milano

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Подводка с пигментированной текстурой и гибкой кисточкой. Аппликатор позволяет регулировать толщину стрелок и обеспечивает аккуратное нанесение, чтобы стрелки получились ровными.