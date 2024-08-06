Трихолог рассказал, от чего зависит скорость роста волос

Скорость роста волос зависит от ухода за ними и от генетики, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-трихолог Ольга Кохас. По ее словам, фаза роста может удлиняться и сокращаться.

© unsplash

"Но бывает такое, что раньше волосы росли, а сейчас ниже плеч никак не растут. Фаза роста сокращается под воздействием внутренних причин: изменяется гормональный фон, нарушается кровообращение, присутствуют глобальные стрессовые ситуации или неврологические проблемы", — объяснила медик.

Врач отметила, что также на рост волос влияет правильный уход. Есть специальные ампулы, которые можно использовать как средство профилактики. Кроме того, можно делать специальный массаж для головы во время ее мытья.

"Когда человек проделывает курс примерно два-три месяца, замечается, что скорость волос усилилась. Однако женщины многое делают зря: те же масла никак не влияют на скорость волос", — добавила Кохас.

Ранее трихолог Виктория Толстоносова рассказала, что с возрастом потребности организма меняются, поэтому новорожденным достаточно мыть голову один-два раза в неделю, а детям постарше — два-четыре раза в неделю. По ее словам, для купания детей такого возраста нужно использовать специальные шампуни без парабенов, сульфатов и других агрессивных компонентов.