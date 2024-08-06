Акне: чем отличается гормональное от бактериального и как его лечить

Можно с уверенностью сказать, что в тот или иной момент вы сталкивались с акне — большинство из нас. Но одна из самых неприятных вещей, связанных с этой проблемой, заключается в том, что существует несколько различных типов, каждый из которых требует уникального лечения. Например, гормональные акне и бактериальные — это не одно и то же… но как их отличить? Разбираемся вместе в причинах высыпаний.

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Что такое гормональное акне?

Оно вызывается гормональными колебаниями, которые происходят в разные периоды жизни, например во время овуляции, менструации, беременности, менопаузы, или если у вас есть такое заболевание, как синдром поликистозных яичников (PCOS).

«Гормональное акне часто проявляется в виде насыщенно-красных и нежных кист. Очень часто оно встречается в нижней части лица, поэтому вы можете заметить его вдоль линии челюсти, подбородка, шеи или щек. Гормональные прыщи вызваны чувствительностью кожи к мужским гормонам, называемым андрогенами — главным виновником является тестостерон, — говорит дерматолог Ирина Куроедова. — Андрогены стимулируют сальные железы к чрезмерной выработке масла, которое питает бактерии, вызывающие акне, заставляя их разрастаться и закупоривать поры».

Что такое бактериальное акне?

Бактериальное акне само по себе не является истинной формой акне, но:

«Появление высыпаний может быть вызвано сочетанием избыточного роста бактерий, воспаления и повышенной выработки кожного сала», — говорит дерматолог.

Что вызывает бактериальное акне?

Доктор объясняет, что бактериальное акне — это воспалительная реакция вокруг пор и волосяных фолликулов, вызванная сочетанием бактерий и других факторов.

«Грибковые и бактериальные организмы являются нормальными обитателями кожи и составляют наш естественный микробиом кожи, подобный микрофлоре кишечника. Когда происходит дисбаланс или нарушение микробного климата, это приводит к появлению акне», — рассказывает Ирина.

Как выглядит бактериальное акне?

В отличие от гормональных прыщей, которые обычно появляются в районе челюсти, бактериальные прыщи обычно возникают на самых жирных участках лица, таких как Т-зона, щеки и нос.

«Бактериальные прыщи также выглядят как поверхностные, красные, воспаленные прыщи и гнойники, в то время как гормональные прыщи обычно представляют собой глубокие, расположенные под кожей кисты», — подчеркивает Ирина.

Варианты лечения

Для лечения акне у вас есть множество вариантов. Среди них — противовоспалительные препараты местного действия, противозачаточные таблетки, ретиноиды, оральные и местные антибиотики, гликолевая кислота, салициловая кислота и перекись бензоила.

Как лечить гормональное акне?

Если вы обнаружили, что у вас гормональное акне, хорошая новость заключается в том, что это первый шаг к поиску лечения, которое лучше всего подходит именно вам. Ниже приведены несколько наиболее распространенных вариантов, некоторые из которых могут сочетаться в одной схеме.

Оральные контрацептивы: помимо своей одноименной способности предотвращать беременность, противозачаточные таблетки помогают стабилизировать гормональный фон, снизить уровень тестостерона, а также уменьшить выработку жира. По этой причине врачи регулярно назначают их для лечения акне и регулирования менструального цикла.

«Некоторые лекарства, которые часто используются в качестве мочегонного средства при различных проблемах со здоровьем, иногда назначаются для стабилизации гормонов и снижения уровня тестостерона. Они отлично помогают при гормональном акне, поскольку не дают андрогенам (тестостерону, в первую очередь), стимулировать выработку жира, а значит, уменьшают количество закупоренных пор и бактерий, вызывающих акне», — говорит Ирина.

Последовательность в уходе за кожей

Ваш общий уход за кожей очень важен и позволяет ей лучше справляться с гормональными колебаниями. Дерматолог советует умывать лицо каждый день утром и вечером и ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом.

«Любое средство от акне должно использоваться только в количестве, равном горошине, — говорит она. — Слишком большое количество средства может вызвать раздражение и пересушить лицо».

Уход за кожей

Подумайте о том, чтобы ваш уход за кожей тоже был простым.

«Не перебарщивайте с большим количеством средств и регулярно увлажняйте кожу, чтобы поддерживать здоровый кожный барьер», — напоминает Ирина.

Если вы хотите уменьшить вероятность закупорки пор, следует использовать некомедогенные средства.

Постоянное использование таких препаратов, как ретиноиды и перекись бензоила, а также отшелушивающих средств, таких как салициловая кислота, позволяет снизить уровень воспаления и предотвратить закупорку пор и размножение бактерий.

Здоровый образ жизни

Дерматологи также рекомендуют обратить внимание на такие факторы образа жизни, как достаточный ночной сон, сведение стресса к минимуму, питье большого количества воды и отказ от молочных продуктов и сахара, если они, как вам кажется, усугубляют акне.

«Недавние исследования показали, что молочные продукты могут усугублять вспышки акне, стимулируя тестостерон у некоторых людей, — говорит Ирина. — Худшим виновником, как ни странно, являются обезжиренные молочные продукты и обезжиренное молоко, поскольку при удалении жира из молочных концентратов они быстрее усваиваются, что приводит к гормональным скачкам, провоцирующим акне».

Как лечить бактериальное акне?

Бактериальное акне требует несколько иного подхода к лечению, чем гормональное, но у вас все равно есть варианты.

Перекись бензоила:

«Этот распространенный ингредиент для борьбы с акне является мощным антисептиком, который убивает бактерии и помогает удалить скопления в порах», — рассказывает Ирина.

Ретиноиды: по словам доктора, они помогают блокировать различные воспалительные пути, связанные с бактериальным акне. Они также способствуют обновлению кожи, удалению скоплений, закупоривающих поры, уничтожению бактерий, вызывающих акне, и уменьшению избыточной выработки жира. Хотя самые мощные ретиноиды отпускаются только по рецепту, у вас есть и безрецептурные варианты.

Антибиотики: иногда для лечения бактериальных акне подходят и они.

«Бывают случаи, когда воспаление глубокое и более серьезное, поэтому необходимы антибиотики, специфичные для акне, чтобы не только уменьшить количество бактерий, но и снять воспаление», — говорит Ирина.

А как насчет грибковых акне?

Грибковые прыщи часто путают с бактериальными и гормональными. На самом деле это не акне, а воспаление и инфекция волосяных фолликулов, вызванные одним из видов грибков или дрожжей под названием Malassezia. Общее название этого заболевания — питироспорум фолликулит, и оно вызывает небольшие, красные и зудящие бугорки на лбу или висках. Ирина рассказывает, что лечение грибковых прыщей включает в себя топические и пероральные противогрибковые препараты, которые должен прописать врач на личной консультации.