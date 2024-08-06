Стилист поддержал тренд на винтаж

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян поддержал тренд на винтаж. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Тоска по нулевым не утихает, число ресейл-платформ растет, инфлюенсеры один за другим устраивают гаражные распродажи, а в тиктоке вирусится тренд «underconsumption core», где зумеры используют товары до последней капли. Все это не пришедшая вместе с потеплением глобальная бедность, а великий тренд на разумное потребление. Сейчас модно быть эко-френдли и выбирать особенное и эксклюзивное в ущерб актуальному. Буквально: быть модным уже не модно», — написал Надирян.

Он также добавил, что винтажки и секонды дестигматируются.

«Если раньше был привычным тезис о плохой энергетике одежды, то теперь наоборот, чем эксклюзивнее вещь, тем интереснее обладатель. Тем более в люксе: винтажные лимитки стоят огромных денег. Здорово, что с годами больше людей признает вторичное использование реально хорошим способом сохранить деньги и найти что-то особенное», — заключил стилист.

Накануне Надирян также давал фешн-советы для летних образов. К примеру, стилист уточнил, что при подборе аутфита на пляж стоит не забывать о полотенце. Также он посоветовал не бояться сочетать несочетаемое этим летом — надевать кепку в элегантный образ, а косынку в спорт-шик. Стилист уточнил, что головные уборы вошли в перечень базовых аксессуаров из-за сильного солнца.