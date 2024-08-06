Бывший «ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась без одежды на песке у океана. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эльза Хоск позировала полностью обнаженная, прикрывая тело песком и руками. Волосы она распустила и предпочла остаться без макияжа.

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«Переборщила с похудением», «Зачем выставлять такие фото?», «Только фигуру и показываете», «Слишком худая», — написали пользователи соцсетей.

С 2015 года модель Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.