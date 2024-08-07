Осенняя мужская капсула: что в ней точно должно быть

Те женщины, которые уже собрали ребенка в школу, могут приступать к другой непростой задаче — собрать на осень мужчину. Шутка, конечно — но, к сожалению, надо признать, что стиль наших мужчин в массе далек от совершенства. А значит, стоит заняться их просвещением — логичнее всего заняться подбором капсульного набора одежды, который будет стильным, универсальным и функциональным. Вот несколько ключевых вещей, которые должны быть в мужской осенней капсуле.

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Классическое пальто

Хорошо скроенное пальто в нейтральных оттенках, таких как черный, серый, бежевый «верблюд» или темно-синий, будет отличным вариантом для любого случая.

«Обратите внимание на то, чтобы плечи не были слишком массивными, а длина подходила по типу фигуры — есть варианты до середины бедра, а есть и модели почти в пол, последние могут позволить себе только высокие мужчины атлетического сложения», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Кожаная куртка

Куртка из кожи добавит образу брутальности и стиля. Она идеально сочетается как с повседневной, так и с более формальной одеждой.

«Но тут есть важные нюансы. Если мужчина несколько не в форме, то куртка байкера, напротив, подчеркнет лишний вес и округлые щеки, сочетание получится комичным, а не брутальным. Если мужчина не хочет носить кожу (например, он веган), стоит подыскать качественную куртку из синтетики», — рассказывает Маша.

Универсальные свитера

Несколько качественных свитеров разных цветов и фасонов. Хорошо подойдут как тонкие, так и более объемные модели для разных температур.

«Даже тот самый свитер в оленях окажется очень уместен на осенней даче или на прогулке по городу. Тонкие качественные свитера можно надевать и под пиджак на деловую встречу», — уверена Маша.

Классические джинсы

Пара хорошо сидящих джинсов — это основа любого гардероба. Выбирайте темные оттенки для большего универсализма.

«И пожалуйста, никаких дырок, если джинсы предполагается носить с пиджаком и галстуком. Максимум, который можно себе позволить — это игра с цветом: попробуйте „вымытую“ классику, но не больше», — настаивает стилист.

Чиносы

Брюки-чиносы в нейтральных цветах, таких как хаки, темно-синий или серый, будут замечательным дополнением к гардеробу. Они подходят как для работы, так и для отдыха.

«Это джинсы по сути (на них не нужно утюжить стрелки) и близкий родственник штанов от делового костюма по форме. Их можно носить другого цвета, чем пиджак», — объясняет Маша.

Рубашки

Несколько классических рубашек из хлопка или фланели должны быть точно. Белая рубашка — обязательный элемент, также стоит добавить несколько штук в клетку или полоску.

«Тут все просто: надеваем галстук — застегиваем все пуговицы. Снимаем галстук — расстегиваем верхние две. Носим рубашку распахнутой с джинсами или чиносами — вниз надеваем однотонную футболку любого цвета», — говорит Маша.

Кашемировый шарф

Шарф из благородного кашемира не только согреет в холодные дни, но и добавит нотку элегантности любому образу.

«Не ленитесь, поищите интересные способы завязывать шарф», — советует Маша.

Ботинки

Качественные кожаные ботинки — это не только практично, но и стильно. Они подходят как для прогулок по городу, так и для деловых встреч.

«Обращайте внимание на то, что некоторые спортивные модели можно носить только с джинсами, под костюм нужно подбирать классику», — напоминает Маша.

И еще несколько советов

Качество вместо количества: инвестируйте в качественные вещи, которые прослужат несколько сезонов. Подбирайте вещи в одной цветовой гамме, чтобы их было легко комбинировать, выбирая вещи, которые можно носить как на работу, так и в повседневной жизни. Наконец, осень — это время многослойности. Убедитесь, что все вещи легко сочетаются между собой.