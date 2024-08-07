Косметолог объяснила, почему появляются морщины в молодом возрасте

Появление морщин в молодом возрасте возникает в результате инволюционных (возрастных) изменений кожи, то есть начала физиологического процесса старения кожи, рассказала NEWS.ru член Российского общества дерматовенерологов и косметологов, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова. Также, по ее словам, это происходит из-за особенностей типа старения, влияния на кожу внешних факторов, например, инсоляции — солнца или солярия, а также метеорологических (климатических) условий.

© Unsplash

Старение начинается уже с 18 лет. Запускается процесс со старения костного скелета, еще снижается выработка гиалуроновой кислоты и коллагена. Также очень сильно влияет генетика человека, программа физиологического старения. Кто-то в 20 лет выглядит на свой возраст, а кто-то намного старше своих лет, — пояснила Нелюбова.

По ее словам, в старении кожи участвуют мимические и статистические процессы. Мимические изменения формируются вследствие гиперактивности мышц лица, частое сокращение которых приводит к выраженным деформациям кожи и формированию ранних морщин и заломов. Статические изменения являются признаком преждевременного старения кожи. Причина их образования — фотостарение, например, ультрафиолетовое излучение и обезвоживание кожи из-за недостаточного количества воды.

Если вы заметили у себя ранние или первые признаки старения, обращайтесь к врачам-косметологам, которые подберут процедуры для устранения изменений кожи и их профилактики, — заключила эксперт.

Ранее врач-дерматолог заявила, что россиянам рекомендуется загорать с 08:00 до 11:00 или после 16:00. Именно в этот промежуток пребывание на солнце наиболее безопасно.