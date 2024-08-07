Стилист рассказал о еще одном тренде лета

Народный стилист за это лето составил для своих читательниц не один образ. Так, фолловеры Александра Рогова знают, какую вещь стоит в этом сезоне достать из архивов, что станет маст-хэвом сезона. Пришло время разбавить внешний вид аксессуарами — тот, что накануне вдохновил стилиста на модную заметку, наверняка есть у вас в шкафу.

© Соцсети

«Предлагаю сегодня раскрыть тему шелкового платка и его нестандартного использования!» — обратился к читательницам в своем телеграм-канале Рогов.

Он подкинул идеи того, как необычно стилизовать образ с помощью аксессуара — причем его назначение и местоположение может быть разным.

Рогов предложил повязывать платок на голову, носить поверх кепки, вплести в косу, использовать как топ, причем даже поверх рубашки, перекинуть через плечо, а также заменить им держатель для очков. Еще один вариант — повязать аксессуар вокруг талии. Так делает блогер Леандра Медин, которая сейчас находится в положении. Чтобы не быть голословным, стилист добавил фотографии: смотрите и вдохновляйтесь!

* Запрещен в РФ.