Парикмахер Уиндл рассказал о неизвестной ранее причине ломкости волос

Густые и шелковистые волосы – мечта любой женщины. Однако добиться этого не так просто. Парикмахер из Британии Пол Уиндл рассказал, как отрастить шикарную шевелюру.

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Любая женщина мечтает иметь густые и шелковистые. В ход идут всевозможные шампуни, бальзамы и маски, но добиться желаемого результата удается далеко не каждой.

В интервью журналу Hellо! парикмахер Пол Уиндл рассказал об одной распространенной ошибке, которая мешает отрастить красивые волосы.

Как выяснилось, это мытье головы горячей водой. По словам специалиста, при воздействии высоких температур волосы становятся ломкими. Поэтому при мытье головы важно пользоваться только теплой водой.

«Она позволит кутикулам раскрыться и гарантирует, что ваши волосы будут чистыми», — пояснил он.

Еще одна причина, которая не лишит волосы здоровья, их расчесывание, пока они влажные. Уиндл объяснил, что мокрые волосы более нежные, поэтому могут стать ломкими, если расчесывать их до полного высыхания.

Что касается уходовых средств, парикмахер напомнил, что кондиционер нельзя наносить на корни волос.

Еще одна распространенная ошибка – редкое мытье головы. Из-за избытка жира поры на голове могут закупориться, что приведет к проблемам, предупредил парикмахер.

Напомним, ранее трихолог рассказал, как часто нужно мыть волосы. Оказалось, это зависит от возраста. кКроме того, ожа головы и волосы требуют постоянного ухода, но косметические средства и шампуни нужно подбирать, ориентируясь на состав и свой возраст.

Также эксперты объяснили, когда выпадение волос – не повод для паники, и сколько волос в день в норме может выпасть. Насторожиться стоит, если количество выпадающих волос заметно растет, а на голове появляются залысины, успокоили они.