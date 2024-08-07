39-летняя российская модель показала фигуру в бикини

Российская модель Наташа Поли поделилась откровенными снимками с отдыха в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных фото 39-летняя манекенщица запечатлена лежащей на пляже. Знаменитость показала на камеру подтянутую фигуру в черном бикини, оформленном тонкими завязками. Можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы убраны назад.

«Погружения в движения», — подписала она пост.

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Ранее в мае сообщалось, что Наташу Поли раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на Каннском кинофестивале. Тогда модель появилась на красной дорожке в черном наряде, который состоял из боди с вырезами и прозрачного платья французского бренда Mugler.