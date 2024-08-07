Покрытая золотой краской Рианна в бикини попала на обложку журнала

Барбадосская певица Рианна попала на обложку журнала Perfect в бикини. Снимками она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость предстала перед фотографом в бикини люксового бренда Dolce & Gabbana и туфлях на каблуках. При этом тело и лицо исполнительницы покрыли золотой краской. Из аксессуаров на ней были массивное колье, серьги и несколько браслетов.

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Инфлюэнсера запечатлели в наряде, который состоял из ремней, и меховой накидке. На размещенных кадрах она позировала с макияжем в стиле smoky eyes и собранными в небрежный пучок волосами.

Ранее в августе Рианна появилась на фестивале с камнями на теле вместо наряда.