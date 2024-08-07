Эксперт назвала главные свадебные антитренды

Специалист по организации праздников Анастасия Левитина перечислила топ свадебных антитрендов.

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— Традиционные свадебные шаблоны уходят в прошлое, уступая место новому тренду: свадьбам, отражающим индивидуальность молодоженов, — отметила она в комментарии RuNews24.ru.

По мнению Левитиной, не стоит следовать устаревшим традициям. Голуби, выкуп, каравай, похищение невесты — все эти свадебные обычаи давно остались в прошлом.

Также не следует заказывать на свадьбу лимузин. Вместо него можно рассмотреть стильные электромобили, ретрокары.

Эксперт добавила, что строгий дресс-код уже неактуален. Вместо традиционных платьев и костюмов пара может предложить гостям возможность создать себе более комфортный и стильный образ в рамках концепции свадьбы.

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