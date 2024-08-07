Пластический хирург Денис Агапов показал трансформацию носа Алисы Казьминой — экс-супруги футболиста Андрея Аршавина. Результаты работы над исчезнувшим в результате аутоиммунного заболевания носом он показал в своем Telegram-канале.

«Ко мне пациентка попала уже с отсутствием хрящевого отдела носа. Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица», — рассказал он, показав, как нос выглядел в начале.

По словам Агапова, женщина изначально обратилась в другую клинику, где попытку коррекции провели неудачно.

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«Самое сложное в моей работе было восполнить мягкотканное покрытие, которое практически отсутствовало. Кожные лоскуты забирались из носогубных складок, за счет ушных хрящей, пересаженных вместе с кожей», — рассказывает хирург.

Агапов не скрывает, что и у него были неудачи, и на одном из этапов восстановления из-за воспалительного процесса были потеряны почти все ткани.

«В настоящее время идет доработка «немного грубоватой» конструкции в изящный и красивый женский носик», — заключил он.

После девяти этапов реконструкции, добавил врач, впереди Алису Казьмину ждет еще около трех. На селфи экс-модели, также опубликованном врачом, можно увидеть, что нос практически восстановлен.

Первыми результатами работы над носом Казьминой врач делился в марте 2024 года.