Увлажнение и питание: крем, лосьон или гель — в чем разница

Попытка выбрать подходящий увлажняющий и питательный крем для лица и тела может оказаться непосильной задачей. Возможно, вы не хотите слишком легкий крем. Может быть, вам не нужно слишком густое средство. Но и середина не всегда является оптимальным вариантом. Когда речь заходит об этой категории уходовой косметики, на выбор обычно предлагается три варианта: крем, лосьон или гель. Сыворотки тут особняком, потому что с ними на этом контексте все более или менее понятно.

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Все они имеют одну общую черту — увлажнение кожи, — но между типами средств есть заметные различия. Разбираемся, что лучше всего подходит для вашего типа кожи и в чем разница между всеми тремя формулами.

Что такое гелевый увлажняющий крем?

Гелевые увлажняющие средства считаются самыми легкими из всех трех вариантов. В их основе, как правило, лежит вода, что приводит к тонкой текстуре.

«Гелевый увлажняющий крем, скорее всего, не содержит масел или жиров и предлагает меньше окклюзивных ингредиентов. Это позволяет ему оставлять более воздушный и легкий след на коже», — объясняет косметолог Ирина Волкова.

«Однако в них все равно могут использовать гиалуроновую кислоту или другие ингредиенты, чтобы кожа оставалась увлажненной без ощущения жирности».

Многие предпочитают использовать гелевый увлажняющий крем в летние месяцы из-за его исключительно легкой консистенции.

«Кроме того, его часто выбирают пациенты с чрезмерно жирной или склонной к акне кожей», — отмечает Ирина.

Что такое лосьон?

«Лосьон содержит больше увлажняющих ингредиентов и может ощущаться тяжелее, чем гель. Это связано с большим количеством жирных кислот или других смягчающих веществ в формуле по сравнению с водой», — говорит Ирина.

Он обеспечивает быстрое и легкое увлажнение, но не оставляет после себя следов и не требует много времени для впитывания.

«По густоте лосьон находится между гелем и кремом», — рассказывает доктор.

«В лосьоне больше воды, чем в креме, и он более рыхлой консистенции».

Благодаря балансу воды и жирных кислот лосьоны обычно лучше всего подходят обладательницам комбинированной кожи или таких заболеваний, как розацеа.

Что такое крем?

Из всех трех типов увлажняющих средств крем считается самым густым.

«Кремовые увлажняющие средства — это последняя ступень в увлажнении и окклюзии», — говорит косметолог.

«Как правило, в их составе больше масел или жиров, которые защищают кожный барьер».

Она называет масло ши, глицерин, керамиды, ниацинамид и другие увлажняющие смягчающие компоненты, которые часто встречаются в кремах. Это отличный выбор для тех случаев, когда вам необходимо обеспечить высокий уровень увлажнения кожи.

Это лучший вариант для тех, у кого очень сухая кожа из-за окружающей среды, врожденного типа или хронических заболеваний, таких как экзема.