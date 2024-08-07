Кэти Холмс без макияжа и в белом свитшоте была замечена во время прогулки

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс без макияжа попала в объектив папарацци. Соответствующие фото приводит издание Daily Mail.

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45-летняя знаменитость была замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Так, уличные фотографы запечатлели звезду «Темного рыцаря» в белом свитшоте, зеленых спортивных штанах, черно-белых высоких носках и серых кроссовках. Кроме того, она надела солнцезащитные очки и взяла с собой кожаную коричневую сумку.

На размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует декоративная косметика, а волосы уложены в высокий небрежный пучок.

В июле пользователи сети заподозрили Холмс в блефаропластике — операции по изменению формы век и разреза глаз. На опубликованных папарацци снимках было видно, что под глазами артистки присутствовали синяки.