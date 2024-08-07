Хирург назвал предполагаемые пластические операции Глюкозы

Хирург Сергей Свиридов назвал предполагаемые пластические операции российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Его комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, певица могла изменить форму носа и век с помощью рино- и блефаропластики. Также, вероятно, звезда прибегала к коррекции скул и нижних углов челюсти филлерами, которые вызывают отечность, отметил специалист.

«В целом операции и косметологические процедуры Глюкозы выполнены качественно, без искажения ее естественной красоты. Все выглядит очень натурально», — заключил собеседник издания.

В июле пластический хирург Светлана Мороз и дерматолог, доктор эстетической медицины Наталья Михайлова оценили изменения во внешности певицы Алсу и модели Анастасии Решетовой.