Американский актер, режиссер и мастер боевых искусств бельгийского происхождения Жан-Клод ван Дамм повторил знаменитое фото с голым торсом 36 лет спустя. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ).

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63-летний артист продемонстрировал коллаж из двух снимков, где позирует полуобнаженным в одной и той же позе. При этом один из кадров был сделан, когда звезде было 27 лет, а другой — в настоящее время.

«27 или 63 [года] — работа никогда не прекращается. Возраст — всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств», — указал в подписи автор поста.

В июле американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном виде и повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт».

*соцсеть запрещена в РФ.