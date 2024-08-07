Стилист назвала вещи, удешевляющие внешний вид

Стилистка Александра Шихалова назвала россиянкам удешевляющую образ одежду. Ее комментарий приводит журнал «Первый женский».

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Испортить внешний вид способны устаревшие наряды, например джинсы скинни, приталенные жакеты или изделия с рукавами «летучая мышь».

Кроме того, лучше отказаться от сочетания разноцветных вещей, а также предметов гардероба с логотипами брендов, отметила специалистка.

«Такая история очень бросается в глаза. И лучше всего отходить от логомании, потому что она не про "дорогой" образ», — пояснила эксперт.

Ранее в августе стилистка Наталья Ветрова назвала россиянкам визуально улучшающие пропорции фигуры платья.