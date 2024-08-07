Стилист назвала вещи, удешевляющие внешний вид

Россиянкам назвали удешевляющую образ одежду
Стилистка Александра Шихалова назвала россиянкам удешевляющую образ одежду. Ее комментарий приводит журнал «Первый женский».
Испортить внешний вид способны устаревшие наряды, например джинсы скинни, приталенные жакеты или изделия с рукавами «летучая мышь».
Кроме того, лучше отказаться от сочетания разноцветных вещей, а также предметов гардероба с логотипами брендов, отметила специалистка.
«Такая история очень бросается в глаза. И лучше всего отходить от логомании, потому что она не про "дорогой" образ», — пояснила эксперт.
Ранее в августе стилистка Наталья Ветрова назвала россиянкам визуально улучшающие пропорции фигуры платья.