Какую выбрать одежду для занятий спортом

Спортивная стилистика настолько прочно вошла в нашу жизнь, что у велосипедок и лосин теперь есть пропуск не только в фитнес-центр, но и в повседневную жизнь. Как бы то ни было, физические нагрузки никто не отменял, а значит, вопрос «Что надеть на занятие?» все еще актуален.

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BAON

Если наскучили облегающие силуэты, можно сделать выбор в пользу свободного кроя. Просторные шорты и майка, которые обеспечивают хорошую вентиляцию во время тренировки, — оптимальная замена обтягивающему комплекту. Для тех, кто хочет продемонстрировать результат своего физического труда в виде рельефного тела, в коллекции тоже есть варианты. А объединяет модели дух 80-х.

Belle you

Теннис, гольф, падел — в спортивной коллекции дизайнеры бренда порассуждали на тему эстетики old money. Капсула, в которую вошли плиссированная юбка, ветровка, велосипедки, футболки, выполнена в сдержанной цветовой гамме — белый, нежно-голубой и глубокий синий. Дополнить свой образ можно аксессуарами вроде высоких носочков, кепки, бутылки для воды и рюкзака.

IRNBY

Уимблдон прошел, а капсула, вдохновленная этим видом спорта, осталась. Что ж, редкий бренд не поддержал актуальный теннис-кор, с легкой руки которого модницы щеголяют в соответствующих нарядах не только на корте, но и на улице. Но мы собираемся все же в зал. Топ на молнии и шорты с эластичным поясом, спортивные платья, поло с мини-юбкой — нам одним захотелось взяться за ракетку и подбросить мячик?

GAFF GANG

Дымчатый, какао, стальной — любителям приглушенных оттенков посвящается. Что бы вы ни выбрали — тайтсы с бра, рашгард с шортами, боди или комбинезон, облегающие изделия выгодно подчеркнут изгибы тела, а декоративные строчки скроют несовершенства. Линейка разделена по видам спорта: тренажерный зал, бег, борьба, хоккей, теннис, йога, балет, плавание, волейбол.

RIVKA

Самый трендовый оттенок лета — цвет сливочного масла — не мог не проникнуть и на территорию спорта. Палитру дополнили белый, черный и серый. Из моделей любопытны своим кроем топы и мини-платья, которые можно носить задом наперед: сегодня вы с глубоким декольте, а завтра — с закрытым.

Guess

Контрастный кант или анималистический принт? Понимаем, дилемма, но те, для кого спорт — неотъемлемая часть жизни, этим выбором не мучаются. Заверните оба! А как насчет моделей в рубчик, треников с полосками и мини-платьев с воротником поло? Спортивный гардероб определенно может быть разнообразным и трендовым.

4FORMS

В спортивной линейке ставка делается на стиль и функциональность. В коллекции несколько цветов, которые легко комбинируются друг с другом. Не забыли и про тренды. Брюки идут с актуальными лампасами, олимпийки напоминают о лихих 90-х. Трикотажные костюмы отделаны декоративными строчками, а свитшоты могут похвастаться отложным воротничком на молнии.