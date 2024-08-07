Ида Галич выложила фото в откровенном образе

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась обнаженной. Соответствующее фото появилось в ее Telegram-канале.

© Lenta.ru

34-летняя инфлюэнсерша рассказала, что отправилась в экспедиционный круиз по северной группе Курильских островов. Так, она поделилась кадрами из путешествия, на одном из которых позировала полностью без одежды и без косметики на лице у водопада.

В то же время знаменитость предстала перед камерой в черном купальнике с вырезами на боках и ярко-синей шапке. Блогерша сидела на камнях, подогнув под себя ноги и протягивая лакомство песцу.

Ранее российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова также снялась обнаженной.