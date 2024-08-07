Невеста турецкого миллиардера Хакана Сабанджи, звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел снялась в прозрачном платье на яхте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Ханде Эрчел позировала в «голом» оранжевом платье. Образ дополнили акцентные цветные серьги и солнцезащитные очки. В руках она держала бокал коктейля. Съемка прошла на яхте у острова Миконос. Поклонники отметили, что актриса «сильно похудела».

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

Ранее Ханде Эрчел показала фигуру в крошечном бикини.