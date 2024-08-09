Бренд MAC выпустил интерьерную краску в тон новой помады

Косметический бренд MAC выпустил интерьерную краску и помаду в таком же оттенке. Об этом сообщает WWD.

© Газета.Ru

MAC решил отпраздновать 40-летие вместе с брендом предметов домашнего интерьера Lick. Они представили интерьерную краску и помаду в глубоком черном оттенке. В рекламной кампании они отсняли модель с акцентной помадой и интерьер ванной.

«Мы увидели возможность рассказать визуальную историю о цвете, потому что его считают пугающим как в мире красоты, так и в мире дизайна», — высказались представители брендов.

На днях стало известно, что бренд Christian Dior вернется в Россию. Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипа со стилизованным изображением букв C и D. По данным Роспатента, заявки на регистрацию брендов подала французская компания «Кристиан Диор Кутюр», расположенная в Париже по адресу: Авеню Монтень, 30.

Ранее были названы способы, как расширить пространство с помощью света.