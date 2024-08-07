Французский бренд Christian Dior вернется в Россию. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Компания Christian Dior подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипа со стилизованным изображением букв C и D. По данным Роспатента, заявки на регистрацию брендов подала французская компания «Кристиан Диор Кутюр», расположенная в Париже по адресу: Авеню Монтень, 30.

После регистрации знаков компания сможет производить и продавать одежду, головные уборы и обувь для мужчин, женщин и детей, обувь для спорта, сумки, изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла, а также косметички.

Накануне стало известно, что в России снова откроются магазины Hugo Boss. Предполагается, что 19 магазинов вернутся к работе одновременно и «ничем не будут отличаться от старых». При этом юридическое лицо владельца магазинов сменится с «Хьюго Босс Рус» на «Линк Фэшн».

В декабре 2022 на показе Dior вышла на подиум модель из России Кирилл Стрелец. Уточнялось, что первое сотрудничество Кирилла Стрельца с французским модным домом Dior состоялось в январе после выхода на мужском показе коллекции «Осень-зима 2022». Показ Dior состоялся на фоне пирамид Гиза. А за день до этого креативный директор мужской линейки Dior Ким Джонс представил коллаборацию с дизайнером Тремейном Эмори. Коллекцию Dior Tears презентовали во время мероприятия в Большом египетском музее.

Ранее cтало известно, кто купил российские активы Hugo Boss.