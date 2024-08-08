Как устроить по-настоящему модную свадьбу в 2024 году

Эксперт Левитина назвала лимузин и живые цветы свадебными антитрендами. Многие свадебные традиции вроде выкупа невесты и отпускания голубей в небо уходят в прошлое. Новый тренд — не свадьба под копирку, а торжество, которое подчёркивает индивидуальность молодожёнов. Рассказываем, какой должна быть современная свадьба в 2024 году.

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От каких антитрендов отказаться на свадьбе

Устаревшие традиции

Вместо каравая и выкупа невесты современные молодожёны пишут поэтичные клятвы и закладывают капсулы времени, рассказала RuNews24.ru эксперт в организации праздников, основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина.

Лимузин

Вместо лимузина можно взять напрокат ретро-автомобиль или стильный электрокар. А то и вовсе устроить полёт на воздушном шаре.

Королевский стол для молодожёнов

Вместо того чтобы вдвоём сидеть во главе стола современные молодожёны стараются быть в одинаковых условиях с гостями, а иногда даже меняют локацию в течение всего праздника, чтобы пообщаться со всеми.

Живые цветы

Украшать зал живыми цветами не экологично и не практично, отметила Левитина. Их лучше заменить декоративными элементами из ткани, дерева или металла, а дополнить растениями в горшках.

Строгий дресс-код

Главный принцип современной свадьбы — уважение к индивидуальности каждого. Важна не только концепция праздника, но и то, насколько гости будут чувствовать себя свободно и расслабленно.

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