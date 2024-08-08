Четыре популярные привычки, которые убивают ваши волосы

Парикмахер Уиндл: нельзя расчёсывать мокрые волосы. Для кого-то шевелюра — предмет гордости и красоты, а кто-то не знает уже, какую стрижку подобрать, чтобы наконец понравиться себе. У некоторых людей от природы волосы требуют больше внимания — они сухие и ломкие. Но порой дело не в генах, а в неправильном уходе. Рассказываем, какие самые частые ошибки совершают люди.

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Привычки, которые вредят волосам

Профессиональный парикмахер Пол Уиндл рассказал, что есть, как минимум, четыре популярные привычки, которые вредят волосам:

1. Мытьё волос горячей водой. Так вы не промываете лучше голову, а лишь повреждаете волосы сильнее. Вода должна быть чуть тёплой, а после помывки эксперт и вовсе предложил промыть голову прохладной водой, чтобы закрыть кутикулу волоса;

2. Расчёсывать мокрые волосы. Влажные волосы ещё более нежные и чувствительные, поэтому лучше расчёсывать их перед мытьём головы. Так они меньше спутаются. После мытья пользуйтесь несмываемыми уходовыми средствами — они облегчат расчёсывание. Или же вооружитесь специальной мягкой расчёской, которая предназначена для влажных волос;

3. Наносить кондиционер от корней. Лучше всего наносить его на середину длины волосы и двигаться по направлению к корням. Всё потому, что кончики больше всего нуждаются в уходе. Важно не переборщить с кондиционером, но и не взять слишком мало средства — количество зависит от длины, густоты и текстуры волос;

4. Слишком частое или редкое мытьё головы. Оптимальная частота мытья головы — 2−3 раза в неделю. Слишком частое мытьё может вымыть натуральные масла из волос и они станут более ломкими, а слишком редкое — закупорить поры на коже головы из-за избытка кожного сала.

Сейчас достаточно популярен тренд на отказ от мытья головы шампунем. Так люди пытаются избавиться от химии в своём уходе. Они предлагают мыть голову уксусом или горчичным порошком. В этом материале «Секрет» рассказал, почему это опасно.