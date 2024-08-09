Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. Соответствующее интервью публикует издание Better Home & Garden.

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57-летняя звезда «Спасателей Малибу» рассказала, что она больше не тот человек, которым была раньше. По ее словам, она всегда хотела быть домохозяйкой и отказ от макияжа — это лишь начало нового пути.

«Я не думаю, что я когда-либо стремилась к совершенству. Но где-то я начала думать, что хочу бросить вызов идее красоты и этой маске, которую мы надеваем. Как только я сняла маску, весь мир открылся», — отметила знаменитость.

Кроме того, в разговоре с журналистами Андерсон объяснила, что устала тратить время на макияж и грим.

«Просто так получилось, что на Парижской неделе моды я сказала, что не собираюсь сидеть в кресле визажиста три часа и пойду в Лувр», — призналась собеседница портала.

В августе прошлого года Памела Андерсон рассказала, в начале карьеры у нее отсутствовало свое мнение о том, как она должна выглядеть. По этой причине актриса соглашалась на рекомендации окружающих, в частности в том, какой образ ей подходит.