Симоньян пообещала помощь жителям Курской области

Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила помощь уезжающим из Курской области россиянам. В своем Telegram-канале она призвала писать всех курян, которым нужна помощь.

Куряне, кто сейчас уезжает, пишите сюда — всем, чем можем, поможем, — написала Симоньян.

ВСУ попытались прорваться в Курскую область утром 6 августа. По данным Минобороны России, позиции сил прикрытия госграницы атаковал до 300 единиц личного состава. Поддержку им оказывали более 20 бронемашин и 11 танков. Бои завязались у населенных пунктов Олешня Николаево-Дарьино. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что на границе уничтожено 16 единиц техники ВСУ.

По данным Telegram-канала Readovka, бой российских военных с отрядом ВСУ идет в селе Казачья Локня, находящемся к северу от Суджи. Столкновения с противником также ведутся на территории самой Суджи и под поселком городского типа Коренево.

Военкор Александр Сладков заявил, что украинские военные решили не пытаться взять под контроль Суджу в Курской области по двум причинам. Он предположил, что ВСУ перейдут к этому этапу в темное время суток. Согласно другой версии журналиста, украинские солдаты ждут подкрепления.