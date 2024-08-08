Почему наши волосы с возрастом меняются

Со временем наше тело меняется, как и волосы. Например, густые и блестящие локоны могут стать сухими, тонкими, седыми или вообще выпасть.

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По словам Керри Йейтс, трихолога, с возрастом наши волосы меняются так же, как кожа. Седина и облысение — это не единственные изменения, которых стоит ожидать при старении.

Волосы меняют цвет с возрастом. Седина может появиться уже в 30 лет. Однако на это также влияет большое количество факторов, включая привычки ухода за волосами, качество, количество и цвет волос в молодости.

Волосы истончаются с возрастом. Даже в молодом возрасте нормально терять в день около 50−100 волосков. Однако рост волос со временем замедляется, из-за чего они становятся тоньше.

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Волосы могут стать с возрастом ломкими. Дело в том, что волосяной фолликул становится более слабым и менее упругим со временем.

Волосы могут стать более сухими (жёсткими и вьющимися) с возрастом. Возможно, это связано с изменениями в выработке кожного сала кожей головы. В результате кожа головы становится более сухой, менее увлажнённой и эластичной.

С возрастом ваши волосяные фолликулы вырабатывают меньше меланина. Этот пигмент придаёт волосам цвет. Из-за этого они седеют и в итоге становятся белыми.

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